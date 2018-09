Collaborazione De Gregori-Paladino

(ANSA) - ROMA, 6 SET - L'arte incontra la musica e viceversa.

Mimmo Paladino e Francesco De Gregori hanno lavorato insieme per offrire un'edizione a tiratura limitata del nuovo progetto del cantautore romano, "Anema e Core", in uscita il 26 ottobre.

De Gregori si tuffa per la prima volta insieme a Chicca, la sua sposa, nelle meraviglie della lingua napoletana per raccontare il respiro d'amore. Mimmo Paladino li rappresenta sulla copertina di questo vinile come due semplici profili che si fronteggiano, complici ed antagonisti, in una xilografia firmata e numerata in 99 copie e realizzata nei laboratori dei Fratelli Bulla di Roma.

"Ci piace definire questa opera una "edizione d'arte" - ha detto De Gregori - anche perché la parola arte riguarda tutti e due, seppure in modo diverso. Il vinile è materia, come materia sono i colori, la carta, il linoleum. Così come un pezzo di vinile può girare su se stesso e raccontare qualcosa del mondo così i colori possono vibrare di volta in volta in ogni diversa e inedita partitura".