Tajani, 'la mia pensione in beneficenza'

(ANSA) - BRUXELLES, 5 SET - "Ho deciso di devolvere la mia pensione da ex Vicepresidente della Commissione europea in beneficenza. I 3.600 euro che mi spettano andranno ogni mese alla comunità di recupero 'In Dialogo'. Una comunità dove faccio volontariato da 25 anni". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.