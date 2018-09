Ryder Cup: Woods "A Parigi per vincere"

(ANSA) - ROMA, 04 SET - "Sono davvero felice per la convocazione e ci tengo a ringraziare per la fiducia il capitano Jim Furyk. All'inizio dell'anno mai avrei pensato di poter raggiungere questo obiettivo e invece ce l'ho fatta. Andiamo a Parigi per vincere". Tiger Woods da Philadelphia festeggia la convocazione, l'8/a in carriera da giocatore, nelle fila del Team Usa per la super sfida contro l'Europa in programma al Le Golf National dal 28 al 30 settembre.