Libia: Ue, Stati membri sono uniti

(ANSA) - BRUXELLES, 4 SET - "Gli Stati membri dell'Ue hanno una posizione unita sulla Libia". Lo afferma una portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, ad una domanda sulle accuse dell'Italia alla Francia. Ieri l'Alto rappresentante Federica Mogherini ha parlato con l'inviato speciale dell'Onu Ghassan Salamé al quale ha assicurato "il pieno sostegno da parte dell'Ue" per trovare "una soluzione a lungo termine" attraverso "un processo politico", ha poi spiegato il portavoce alla domanda come l'Ue intenda agire.