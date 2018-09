A Parma 'cena dei mille' con chef Cracco

Prima le classiche delizie della pianura padana, dal crudo al Parmigiano-Reggiano, poi il gazpacho alla parmigiana, che di spagnolo ha tenuto solo il nome, e lo scrigno di Parma, delicati ravioli al pomodoro, infine una coscia d'oca leggermente stufata e, per concludere, il dolce targato Carlo Cracco. Un menù assolutamente originale con piatti unici creati per l'occasione e gustati sotto le stelle nel cuore del centro storico di Parma.

Questa è stata 'la cena dei mille', evento clou della rassegna settembre gastronomico che ha celebrato ancora una volta il riconoscimento Unesco di Parma città creativa della gastronomia e l'imminente titolo di capitale della cultura italiana in programma per il 2020. Mille coloro che hanno acquistato i biglietti, esauriti in pochi giorni. Cena di gala ma cena solidale. Il ricavato sarà interamente devoluto ad Emporio di Parma che da anni distribuisce cibo ed aiuto alle famiglie più bisognose.