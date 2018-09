Rogo museo Brasile, 200 anni in fumo

(ANSA) - ROMA, 3 SET - "La perdita delle collezioni del Museo Nazionale è inestimabile per il Brasile. Duecento anni di lavoro, ricerca e conoscenze sono andati perduti", ha dichiarato il presidente brasiliano Michel Temer dopo l'incendio al Museu Nacional di Rio de Janeiro. "Il valore della nostra storia non può essere misurato sulla base dei danni al palazzo che ospitava la famiglia reale durante l'impero", ha aggiunto. Il portavoce dei vigili del fuoco ha fatto sapere che "molti oggetti sono stati messi in salvo con l'aiuto del personale".