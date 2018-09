Nel film First Man 'manca bandiera Usa'

(ANSA) - NEW YORK, 3 SET - Dov'è finita la bandiera a stelle e strisce? L'omissione di una scena chiave, quella di Neil Armstrong che pianta il vessillo Usa sulla luna, dal film di Damien Chazelle "First Man" ha fatto sobbalzare i conservatori americani e almeno uno degli astronauti del Progetto Apollo, quel "Buzz" Aldrin che, dopo Armstrong, fu il secondo uomo nel 1969 a camminare sulla superficie lunare. "Il Primo Uomo" ha aperto la Mostra di Venezia e la famiglia di Armstrong ha invitato a guardare bene il film: "Non è affatto anti-americano. Ci sono molte immagini della bandiera Usa sulla luna", hanno detto gli eredi, ma i cineasti "hanno scelto di concentrarsi su quando Neil ha rivolto lo sguardo alla Terra, sui suoi primi passi sul Piccolo Cratere Occidentale e sull'esperienza di essere riuscito a completare il viaggio".

Giudicando l'assenza della bandiera un insulto alla patria e alla missione, l'88enne Aldrin ha postato su Twitter una foto della bandiera sulla luna con la frase "Orgoglioso di essere americano".