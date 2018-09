Multe a chi mangia in 4 strade Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 03 SET - Non si potrà più fermarsi a mangiare sul marciapiede, alle ore dei pasti, nel cuore di Firenze: lo prevede un'ordinanza del sindaco Dario Nardella, attiva da domani fino al 6 gennaio 2019, che riguarda quattro strade nell'area del centro cittadino più frequentate dai turisti (via de' Neri, il piazzale degli Uffizi, piazza del Grano e via della Ninna). In questi luoghi, fra le ore 12 e le ore 15, e fra le 18 e le 22, sarà vietato consumare alimenti soffermandosi e trattenendosi, anche singolarmente, sui marciapiedi, sulle soglie di negozi e abitazioni e sulle carreggiate. La violazione dell'ordinanza è punita con il pagamento di una sanzione amministrativa da 150 a 500 euro. I negozi dovranno esporre ben visibile alla propria clientela l'apposita grafica realizzata dal Comune che sintetizza i contenuti dell'ordinanza, in italiano e inglese.