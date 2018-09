India: vermi nel riso nel nuovo Ikea

(ANSA) - New Delhi, 3 SET - Imbarazzante scoperta nel ristorante di Ikea a Hyderabad, primo punto vendita del colosso svedese aperto nel Paese un mese fa. "Ci sono vermi nel mio biryani vegetariano", ha twittato Abeed Mohammad, aggiungendo la foto del piatto che stava mangiando nel ristorante del megastore inaugurato il 9 agosto. Il cliente inorridito ha aggiunto al suo tweet le foto del piatto, lo scontrino, e ha taggato le autorità municipali. Secondo il quotidiano Bangalore Mirror, il tweet ha avuto immediate condivisioni sui social e ha portato all'intervento di agenti dell'ufficio di igiene locale, che questa mattina hanno sanzionato il colosso dell'arredo con una multa di 11.500 rupie, circa 139 euro. Una segnalazione è stata inviata anche al fornitore del cibo, la società di catering Haldiran, di Nagpur. Secondo The News Minutes, un portavoce di Ikea si è scusato a nome dell'azienda e si è dichiarato dispiaciuto per l'incidente.