'Se Corbyn premier ebrei se ne andranno'

(ANSA) - ROMA, 2 SET - "Se Jeremy Corbyn diventasse premier gli ebrei se ne andrebbero dal Regno Unito". Lo sostiene l'ex rabbino capo Lord Sacks che, alla Bbc, ha spiegato perché il capo del Labour porrebbe una "minaccia esistenziale" alla popolazione ebraica in Gran Bretagna.

Sull'onda delle polemiche che hanno travolto il leader laburista, la settimana scorsa lo stesso Sacks aveva accusato Corbyn di essere antisemita paragonando alcune sue dichiarazioni al cosiddetto "discorso dei fiumi di sangue", pronunciato nel 1968 dal politico conservatore Enoch Powell contro l'immigrazione e contro l'integrazione.

"Gli ebrei sono nel Regno Unito dal 1656. In questi 362 anni non c'è stata nessun'altra occasione nella quale la nostra comunità si sia posta il problema della sicurezza. Si sia chiesta se questo è il paese per far crescere i nostri figli.

Questo è preoccupante. Si chiama antisemitismo", ha detto l'ex rabbino capo.