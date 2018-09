Paul McCartney e la droga, ho visto Dio

(ANSA) - ROMA, 2 SET - "Una volta ho preso una droga, la DMT.

Eravamo il gallerista Robert Fraser, io, un paio d'altri. Siamo rimasti immediatamente inchiodati al divano. Ed io ho visto Dio, questa incredibile cosa torreggiante, e sono rimasto toccato": Paul McCartney racconta così al magazine Sunday Times Culture la sua esperienza con la dimetiltriptammina.

Dio, prosegue, era "enorme", come "un muro enorme di cui non riuscivo a vedere la cima, ed io ero in fondo... Abbiamo avuto la sensazione di avere visto una cosa più grande di noi''. L'apparizione di Dio è stata "un indizio", ha proseguito l'ex Beatle che ha poi raccontato un momento "emozionante" successo dopo la morte della sua prima moglie Linda. Si trovava in campagna quando vide uno scoiattolo bianco: quell'animale, è convinto il musicista 76enne, era "Linda, tornata per darmi un segnale".