Obama,McCain ci rese presidenti migliori

(ANSA) - WASHINGTON, 1 SET - "Ci ha reso presidenti migliori". Così l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha onorato la memoria del senatore John McCain suo antagonista nella presidenziali del 2008. Con levità e trasporto, Obama ha descritto "un uomo straordinario, un combattente, uno statista, un patriota che ha incarnato il meglio dell'America". Non ha poi mancato di sottolineare i valori del senatore repubblicano, il fatto che pur da conservatore riconosceva come "alcuni principi trascendono la politica, alcuni valori trascendono i partiti".

Anche l'altro ex presidente, George W. Bush, nel suo tributo a John McCain durante i funerali ha sottolineato le numerose virtù del senatore repubblicano, affermando che era un uomo "onorevole. Riconosceva sempre che i suoi oppositori erano pure patrioti ed esseri umani. Amava la libertà con la passione di un uomo che ne conosceva l'assenza".