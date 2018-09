Maltempo: vento 'scoperchia' palazzina

(ANSA) - NAPOLI, 1 SET - Una fortissima raffica di vento ha scoperchiato una palazzina che si trova in via Nuovo Tempio, nella zona di San Pietro a Patierno, a Napoli. A volare via, secondo quanto si apprende, è stata la guaina di copertura del terrazzo, finita in un parcheggio dell'Air Atitech, nei pressi dell'aeroporto di Capodichino, senza provocare problemi al traffico aereo. Un'altra parte della guaina è invece precipitata su alcune automobili parcheggiate nei pressi della palazzina, danneggiandole lievemente. L'edificio, dopo le verifiche tecniche eseguite dai vigili del fuoco, è risultato agibile.

Stamattina un violento temporale, accompagnato da una lunga serie di fulmini, si è abbattuto sulla città. Due voli diretti a Capodichino, provenienti da Malpensa e Parigi, sono stati dirottati a Bari. Non è escluso che possano tornare con i passeggeri a Napoli. L'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile regionale resterà in vigore fino alle 20 di oggi. (ANSA).