Funerali McCain, Trump gioca a golf

(ANSA) - WASHINGTON, 1 SET - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che non è tra coloro presenti ai funerali di John McCain in corso a Washington per volere stesso del senatore, sta trascorrendo la mattinata presso un campo da golf di sua proprietà in Virginia dove è giunto da poco. In mattinata il presidente ha inoltre postato una serie di tweet su diversi argomenti, senza mai menzionare i funerali di McCain.