Trump vs presidente Cnn, da licenziare

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Il presidente americano Donald Trump rinnova i suoi attacchi contro la Cnn: dopo aver preso di mira l'ex giornalista del Washington Post Carl Bernstein che insieme al collega Bob Woodward svelò i retroscena dello scandalo Watergate, oggi se la prende con il presidente dell'emittente Jeff Zucker.

"L'odio e l'estremo pregiudizio della Cnn nei miei confronti hanno offuscato il loro pensiero e li hanno resi incapaci di funzionare - scrive Trump in un tweet -. Ma in realtà, come ho sempre detto, questa situazione va avanti da tempo. Il piccolo Jeff Z ha fatto un lavoro orribile, i suoi rating fanno schifo e la AT&T (proprietaria della Cnn, ndr) dovrebbe licenziarlo per salvare la credibilità!".

In un successivo tweet Trump commenta: "Quello che sta succedendo alla Cnn succede, a diversi livelli, in altri network e la NBCNews è la peggiore".