Trump, avanti con dazi a Cina per 200 ml

(ANSA) - NEW YORK, 30 AGO - Donald Trump vuole andare avanti con il piano di imporre dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti Made in China non appena il periodo di consultazioni pubbliche terminerà la prossima settimana. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali comunque nessuna decisione è stata presa. I nuovi dazi contro la Cina potrebbero essere annunciati la prossima settimana ma entrare in vigore successivamente.