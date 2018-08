Meno zona rossa per ripartenza imprese

(ANSA) - GENOVA, 30 AGO - "Ho firmato un'ordinanza per 'correggere' la zona rossa per permettere a alcune imprese di riprendere il lavoro". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci lasciano una riunione in Regione. "Abbiamo una commissione tecnica che è un interlocutore con il quale possiamo confrontarci per arrivare all'obiettivo. Vogliamo far riprendere il lavoro e consentire agli sfollati di rientrare, almeno qualche ora, nelle case per riprendere le proprie cose. Non ho la strada tracciata ma ci stiamo lavorando".