Applausi e commozione per Roma di Cuaron

(ANSA) - VENEZIA, 30 AGO - Lunghi applausi e commozione per Roma di Alfonso Cuaron, film in concorso in questa 75/ma edizione del Festival di Venezia. Il film è una sorta di Amarcord del regista e sceneggiatore messicano due volte premio Oscar che ci porta dentro la sua famiglia e i turbamenti politici di Città del Messico di quegli anni. Il film potrebbe aspirare con pieno diritto ad entrare nel Palmares dei premi maggiori anche al Leone d'oro. In questo caso sarebbe il primo Leone d'oro targato Netflix.