Aggredirono figlio Ventura, a processo

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Sono stati mandati a processo con rito immediato (si salta l'udienza preliminare) i quattro giovani finiti in carcere per il tentato omicidio a calci, pugni e coltellate di Niccolò Bettarini, figlio di 19 anni dell'ex calciatore Stefano Bettarini e della conduttrice tv Simona Ventura, avvenuto lo scorso 1 luglio davanti alla discoteca 'Old Fashion', a Milano. Lo ha deciso il gip Stefania Pepe che ha accolto la richiesta del pm Elio Ramondini, fissando la data dell'inizio del dibattimento per il prossimo 13 novembre.

Da quanto si è saputo, però, tutti e quattro i giovani, ancora in carcere, nei prossimi giorni potrebbero chiedere di essere giudicati con rito abbreviato, a porte chiuse e che prevede lo sconto di un terzo sulla pena in caso di condanna. A questo punto sarà un gup a dover fissare la data di inizio del processo.