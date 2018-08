Morto Campeggi, cartellonista Hollywood

(ANSA) - FIRENZE, 29 AGO - E' morto in una clinica a San Felice a Ema (Firenze) Silvano Campeggi, pittore e cartellonista, considerato tra i più importanti artisti grafici nella storia del cinema americano. Era nato a Firenze il 23 gennaio 1923. Tra i suoi cartelloni cinematografici più noti quelli di film storici come Casablanca, Cantando sotto la pioggia, Un americano a Parigi, West Side Story, La gatta sul tetto che scotta, Vincitori e vinti, Exodus, Colazione da Tiffany e Via col vento.

Nelle prossime ore, la salma del maestro sarà portata nella sua abitazione a Bagno a Ripoli (Firenze). Lascia la moglie Elena e un figlio. Dopo aver studiato all'Istituto d'arte a Firenze, con Ottone Rosai e Ardengo Soffici, Campeggi si trasferì a Roma e qui ebbe i primi contatti con il mondo del cinema, fino a quando la Metro-Goldwyn-Mayer lo chiamò per il manifesto di Via col vento, poi, il ritorno a Firenze. Molte delle immagini da lui realizzate per i film più famosi hanno assunto valore iconico.