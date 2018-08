Minaccia donna, armato barricato in casa

(ANSA) - FIRENZE, 29 AGO - Isolata dalla polizia la zona di via Pio Fedi, a Firenze, dove un uomo, probabilmente armato, si sarebbe asserragliato nella sua abitazione dopo essersi reso responsabile di due aggressioni nei confronti di una donna oggi a Firenze. Sul posto agenti delle volanti e dell'Unità operativa di pronto intervento. L'uomo, 48enne, ex 'calciante' (il calcio storico fiorentino), si sarebbe presentato in un bar all'Isolotto, dove lavora anche la sua compagna, e avrebbe prima aggredito una dipendente, poi sarebbe tornato con una pistola e l'avrebbe minacciata. Secondo quanto appreso in base ad alcune testimonianza, dopo aver minacciato la dipendente del bar nella piazza dell'Isolotto con la pistola, l'uomo si sarebbe allontanato e avrebbe sparato due colpi in aria. Sulla circostanza sono in corso verifiche da parte della polizia.