Trump rifiuta comunicato McCain "eroe"

(ANSA) - NEW YORK, 27 AGO - Donald Trump ha bocciato l'idea di un comunicato ufficiale per il senatore americano John McCain, morto all'eta' di 81 anni.

Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali la portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders e il capo dello staff John Kelly hanno fatto pressione sul presidente per un comunicato ufficiale con la parola ''eroe'' per descrivere McCain. Trump ha pero' detto no, preferendo un tweet che mette in evidenza i rapporti difficile fra i due.