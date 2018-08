Moto: Silverstone "niente gara domani"

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Nessuno slittamento a domani: il Gp di Silverstone di MotoGo "potrà corrersi solo oggi in condizioni di sicurezza. Non c'è nessuna opzione per tenere il #BritishGP domani". Così la direzione corsa di Silverstone dove oggi è in programma il Gp di Gran Bretagna, 12mo appuntamento del motomondiale. "Una decisione su se e quando si correrà sarà fatto il più presto possibile", aggiungono gli organizzatori.