Cav, vicino a Salvini, no a interferenze

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "Esprimo la mia vicinanza a Matteo Salvini la cui assurda ed inconsistente vicenda giudiziaria, non potrà che avere un esito a Lui favorevole. Ancora una volta l'autorità giudiziaria è intervenuta su una vicenda esclusivamente politica su cui non dovrebbe minimamente interferire". Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota.