Bimbo giù da quarto piano:fuori pericolo

(ANSA) - FIRENZE, 26 AGO - Si è svegliato il bambino trasferito dall'ospedale di Livorno al Meyer di Firenze. Secondo quanto confermato da fonti sanitarie del pediatrico il bimbo, nato in Italia da genitori stranieri, "non è in pericolo di vita". I medici non hanno ancora sciolto la prognosi per "precauzione": il trauma, dopo un volo di 14 metri dalla finestra del quarto piano, è comunque stato notevole. Secondo quanto confermato il bambino, di un anno e mezzo, stava giocando in un box nella sua abitazione quando è uscito da solo riuscendo ad arrampicarsi alla finestra. In casa, con lui, c'erano i due fratellini e la madre, la prima ad arrivare in strada quando si è resa conto di cosa era successo. I soccorritori, arrivati subito sul posto, già ieri sera parlavano di "miracolo": al loro arrivo il piccolo era cosciente, steso sul cofano dell'auto che certamente ne ha attutito la caduta insieme ai fili per stendere i panni tesi alle finestre sotto quella del suo appartamento.