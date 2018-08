Rixi, primi settembre domolizione ponte

(ANSA) - GENOVA, 25 AGO - "Per i primi di settembre, direi entro la prima settimana, potremmo iniziare la demolizione di ponte Morandi". A fornire questo termine temporale è il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi.

Per quanto riguarda i tempi che l'operazione comporterà, "questo dipende dalla tecnica che verrà usata e da quanti cantieri in contemporanea si riesce ad aprire. Penso comunque - aggiunge Rixi - che si vada verso un mix tra l'utilizzo di microcariche esplosive e smontaggio".