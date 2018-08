Terremoto, veglie ad Amatrice e Arquata

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 24 AGO - E' partita a Pescara del Tronto, frazione di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, la fiaccolata in memoria delle vittime del terremoto del 24 agosto di due anni fa. Tra le centinaia di persone presenti, anche il premier Giuseppe Conte.

In testa alla processione il vescovo di Ascoli, Giovanni D'Ercole e il sindaco di Arquata, Aleandro Petrucci.

Iniziata anche ad Amatrice la veglia. In rappresentanza del governo, è presente anche il vicepremier Luigi Di Maio. Gremito il tendone allestito nell'area che ospitava l'Istituto alberghiero. Alle 3 partirà la fiaccolata che raggiungerà ciò che resta della chiesa di Sant'Agostino, dove saranno letti i nomi delle 239 vittime del terremoto, ricordate anche da altrettanti rintocchi di campana. Alle 3:36 la fiaccolata giungerà al memoriale di parco Padre Minozzi.