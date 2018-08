Gaza: 20 feriti in scontri a confine

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 AGO - Sono 20 i feriti tra i manifestanti palestinesi negli scontri con l'esercito israeliano avvenuti lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico in occasione della 'Marcia del Ritorno', appoggiata da Hamas. Lo dicono fonti mediche della Striscia, riferite dai media palestinesi, secondo cui i feriti son stati colpiti "da pallottole vere". Gli scontri - ha detto l'agenzia Maan - sono cominciati quando i dimostranti, arrivati in cinque punti lungo la barriera, hanno cominciato a tirare sassi ai soldati, dopo aver dato fuoco a copertoni di gomma per impedire la visuale ai militari. Testimoni oculari - riferiti sempre dalla Maan - hanno detto che negli scontri "è stato ferito il figlio di uno dei leader di Hamas nella Striscia, Fathi Hammad".