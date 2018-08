Conte a veglia vittime Pescara Tronto

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 23 AGO - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parteciperà questa notte, a partire dall'1:30, a Pescara del Tronto (Ascoli Piceno), alla celebrazione commemorativa per le vittime del terremoto nel secondo anniversario del tragico evento. E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Alla veglia dovrebbe partecipare anche il capo della protezione civile Angelo Borrelli, secondo la curia di Ascoli Piceno. Prevista la presenza anche del parlamentare di M5s Roberto Cataldi, della vice presidente della Regione Marche Anna Casini, dell'assessore regionale Angelo Sciapichetti, del vice presidente del Consiglio regionale Piero Celani, dei sindaci di Ascoli Piceno Guido Castelli e di San Benedetto del Tronto (città che per prima ha accolto gli sfollati del terremoto) Pasqualino Piunti. Durante la serata, il vescovo Giovanni D'Ercole celebrerà la messa; alle 3:36, al rintocco di una campana saranno letti i nomi delle vittime del sisma sul versante ascolano.