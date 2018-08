Tromba d'aria a Catanzaro,danni al lido

(ANSA) - CATANZARO, 22 AGO - Una tromba d'aria ha investito la notte scorsa il quartiere Lido di Catanzaro provocando danni a numerosi stabilimenti balneari. La forza del vento, in particolare, ha praticamente sollevato la struttura in legno di uno stabilimento, facendola finire sulla strada. Un'auto parcheggiata è stata danneggiata. Fortunatamente non si registrano feriti. Tutto è durato pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Catanzaro. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza degli allacci elettrici e del gas.

Nella vicina Roccelletta di Borgia, un violento temporale ha provocato la caduta di alcuni alberi, ma anche in questo caso senza provocare danni a persone.

Stamani sono già in corso le operazioni per rimuovere la struttura.