Hit parade, Irama si riprende la vetta

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Dopo aver lasciato per una sola settimana la vetta, Irama, l'ultimo vincitore di Amici, si riprende con Plume il primo posto della classifica Fimi-Gfk degli album più venduti della settimana in Italia. Il dominatore di una settimana fa, il rapper americano Travis Scott con Astroworld, è relegato in ottava posizione. Poche del resto le novità nella settimana di Ferragosto, con qualche avvicendamento nelle posizioni. Al secondo posto risale Capo Plaza con 20, seguito da Drake e il suo Scorpion, stabile al terzo posto. Nella classifica dominata per la maggior parte dai rapper, ecco la conferma con Carl Brave al quinto posto, Sfera Ebbasta al sesto e Gemitaiz al settimo. Il vincitore delle Nuove Proposte dell'ultimo Festival di Sanremo, Ultimo, è ottavo con Peter Pan.

Chiudono la top ten Emma Muscat, lanciata dall'ultima edizione di Amici, con Moments, e il rapper americano ucciso nelle scorso settimane XXXTentacion con ?.