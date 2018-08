Concluse vacanze Mattarella in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 21 AGO - Vacanze a La Maddalena terminate per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ieri sera ha lasciato l'isola per fare rientro a Roma.

Mattarella era arrivato nell'arcipelago maddalenino - dove già in passato avevano trascorso le ferie altri presidenti della Repubblica - il 10 agosto scorso. Una vacanza di dieci giorni, dunque, interrotta sabato scorso per partecipare ai funerali di Stato a Genova.

"Ho avuto modo di salutare personalmente ed a nome di tutti i maddalenini e turisti il nostro Presidente, ripartito per Roma - ha detto il sindaco Luca Carlo Montella -. Ho consegnato a Mattarella una cartella contenente le numerose lettere fatte pervenire al sindaco dalla gente comune, dal comitato in difesa dell'Ospedale Paolo Merlo, e da Don Domenico. Sono grandi le preoccupazioni che viviamo in questo periodo", ha spiegato il primo cittadino che ha comunque ringraziato il Capo dello Stato per la sua presenza e per quanto potrà fare per i problemi sottoposti.