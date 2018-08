RIAA, degli Eagles album più venduto

(ANSA-AP) - ROMA, 20 AGO - Il sorpasso è avvenuto. 'Thriller' di Michael Jackson non è più l'album 'best seller' della storia della musica. La Recording Industry Association of America, riporta la Associated Press, ha infatti certificato come '38 volte disco di platino' l'album degli Eagles 'The Greatest Hits 1971-1975', pubblicato nel 1976. Il che, tradotto in numero di copie vendute, equivale a 38 milioni.

Un dato che spinge il capolavoro commerciale di Michael Jackson al secondo posto, visto che, secondo i dati della RIAA, potrebbe contare 'solamente' su 33 dischi di platino. Il dato è però controverso: il Guinnes World Record, ad esempio, attribuisce a Thriller un totale di 51 milioni di copie vendute dal 1982. Senza contare il post apparso il 10 aprile del 2014 sulla pagina Instagram ufficiale del Re del Pop, scomparso nel 2009, in cui si ringraziano tutti i fan per aver permesso di superare il traguardo dei 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo.