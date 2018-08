Ondata di attacchi in Cecenia, 1 morto

(ANSA) - MOSCA, 20 AGO - La polizia in Cecenia è stata presa di mira in quella che sembra essere un'ondata di attacchi coordinati. Secondo quanto riportato da alcuni media russi, quattro attacchi separati in mattinata hanno provocato la morte di almeno un agente delle forze dell'ordine. Stando alle informazioni al momento disponibili ma non confermate in modo ufficiale, tre altri agenti e una donna sono rimasti feriti nel corso degli attacchi.