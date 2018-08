Uccise palestinese, 18 mesi a agente

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 AGO - La Corte Suprema israeliana ha raddoppiato la sentenza, di nove mesi, di un ex agente di frontiera, Ben Deri, condannato - secondo le indagini - per aver colpito a morte un adolescente palestinese disarmato circa quattro anni fa durante scontri a Betunia in Cisgiordania.

Lo riferiscono i media secondo cui la Corte - a maggioranza di due su tre giudici - ha deciso di raddoppiare, portando a 18 mesi, la pena per l'ex agente dopo che in una prima sentenza di patteggiamento un tribunale aveva deciso per 9 mesi.