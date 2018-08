Pentagono, Cina mira ad obiettivi Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 17 AGO - Bombardieri cinesi sarebbero in fase di addestramento per arrivare a colpire obiettivi Usa e alleati nel Pacifico, stando ad un nuovo rapporto del Pentagono presentato in queste ore al Congresso a Washinghton, scrivono media internazionali. Il documento - un rapporto annuale - sottolinea il crescente peso della Cina in ambito militare, economico e diplomatico e come Pechino vi stia facendo leva per costruire rapidamente la sua impronta internazionale e stabilire la sua influenza a livello regionale.