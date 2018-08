Pd Senato: Toninelli riferisca su ponte

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Il Pd chiede che nei prossimi giorni il ministro Toninelli venga a riferire in Senato sui tragici fatti di Genova. Inoltre sempre nei prossimi giorni, il Pd depositerà un disegno di legge per istituire una commissione d'inchiesta speciale su infrastrutture e grandi opere". Lo rende noto il capogruppo dem a Palazzo Madama Andrea Marcucci. "Il ministro, proprio il 31 luglio scorso - sottolinea il presidente dei senatori Pd- davanti alla commissione lavori pubblici annunció testualmente la prossima revisione del progetto la Gronda, contemplando anche la totale cancellazione dell'opera. Il Parlamento deve sapere come intende procedere il governo. Se, ad esempio, la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia era solo una 'sparata a caldo'. Il tempo degli show ad uso delle telecamere e dei social è finito, ora Conte, Di Maio, Salvini e Toninelli, devono mettersi al lavoro per risollevare Genova. Con i no e le favolette, non si risolvono i problemi".