Ponte, Crimi: media sciacalli su governo

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "Davanti allo sciacallaggio politico non posso più tacere. E' vergognoso che la stampa italiana si concentri su un comunicato stampa di oltre 5 anni fa di un comitato di cittadini, riportato in un forum aperto ospitato sul nostro blog, per cercare di trovare un nesso logico tra il Movimento 5 Stelle e la tragedia che ha colpito il nostro Paese.

O ancora che si critichino come 'scomposte' le reazioni di un governo che ha visto morire decine di propri cittadini per le omissioni e la noncuranza di qualcuno". Così il sottosegretario Vito Crimi. "Ed è ancor più grave - aggiunge Crimi - che qualche giornale straniero segua lo sporco gioco di alcuni editori italiani con l'unico obiettivo di screditare questo governo.

L'unico che non deve rendere conto a finanziamenti da parte di nessuno dei signori delle autostrade, che invece sono tra i principali finanziatori di tanti partiti politici e nell'assetto societario di tante testate giornalistiche".