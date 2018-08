Perito, Traini capace intendere e volere

(ANSA) - MACERATA, 14 AGO - Pur alle prese con "tratti disarmonici" della personalità, era capace di intendere e di volere Luca Traini, 29enne di Tolentino autore del raid in cui ferì a colpi di pistola sei migranti per le strade di Macerata il 3 febbraio scorso. Queste le conclusioni dello psichiatra Massimo Picozzi incaricato dal presidente della Corte d'Assise di Macerata, Claudio Bonifazi, di eseguire una perizia sul 29enne che è in carcere e sotto processo per le accuse di strage aggravata dall'odio razziale, di sei tentati omicidi, di porto abusivo d'arma e danneggiamenti. Traini disse di aver agito per vendicare Pamela Mastropietro, 18enne uccisa e smembrata a Macerata: addebiti per cui è finito in carcere un pusher nigeriano, Innocent Oseghale. Di altro avviso è lo psichiatra Giovanni Battista Camerini incaricato dal difensore di Traini, avv. Giancarlo Giulianelli, secondo cui l'imputato sarebbe parzialmente incapace di volere a causa di un disturbo bipolare.

Il processo in Assise riprenderà il 12 settembre.