Muore investito da treno nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 12 AGO - Un uomo - del quale non è ancora nota l'identità - è stato investito e ucciso da un treno mentre attraversava in motorino un binario della ferrovia Circumvesuviana in via Costantinopoli a Somma Vesuviana (Napoli). I Carabinieri sono sul posto per accertamenti sulla dinamica del fatto e le indagini.