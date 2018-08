Unipol: non vogliamo il controllo Bper

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Unipol non supererà la quota del 20% di Bper. Lo ha detto l'ad di Unipol, Carlo Cimbri in conference call con gli analisti.

"Non andremo oltre, non intendiamo oltrepassare questa soglia, non intendiamo acquisire posizioni di controllo della banca, di diritto e di fatto - ha spiegato -. Non intendiamo dare vita a un conglomerato finanziario di banca assicurazione come se ne sono visti in passato".