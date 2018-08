Berlusconi, Fi in salute, nessun addio

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Forza Italia gode ottima salute, nessun abbandono significativo è in atto e anzi si registrano nuovi ingressi di amministratori locali provenienti dalle esperienze civiche in tante realtà italiane, dal nord a sud". Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota in cui intende chiarire "una serie di notizie su Forza Italia che possono determinare equivoci e fraintendimenti sulle nostre prospettive politiche".

"Il nostro auspicio - aggiunge - è che si esaurisca in fretta l'anomalia del governo giallo-verde, alla quale ci opponiamo con fermezza, perché danneggia soprattutto i ceti produttivi, chi lavora e chi cerca lavoro, mentre ci auguriamo che la Lega torni ad essere protagonista con noi di un centro-destra organico a livello nazionale e locale. Ogni altra prospettiva, e in particolare gli accordi con il Pd, sono ovviamente esclusi".