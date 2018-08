Trump, no a interrogatorio con Mueller

(ANSA) - NEW YORK, 9 AGO - I legali di Donald Trump non hanno accettato le condizioni fissate dal procuratore speciale per il Russiagate Robert Mueller per un interrogatorio del presidente americano. Lo afferma Jay Sekulow, uno dei legali di Trump, in un'intervista a Fox. "Siamo pronti ad andare in tribunale per proteggere il presidente" aggiunge.