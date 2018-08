Sorprende ladri auto che lo investono

(ANSA) - ANDRIA, 09 AGO - Ha sorpreso due ladri che gli stavano rubando le auto di famiglia parcheggiate nel garage di casa e ha tentato di fermarli, ma è stato investito da una delle vetture rubate partita a tutta velocità. La vittima, un uomo di 44 anni, ha subito diverse gravi lesioni e fratture alle vertebre. E' ora ricoverata con riserva di prognosi in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto è accaduto in un quartiere periferico della città. L'uomo ha sentito rumori intorno alle 5 di stamattina e si è affacciato dal balcone accorgendosi che il cancello del garage era aperto e ha quindi chiamato il 113. Nel frattempo è sceso a controllare e ha sorpreso due persone a bordo delle auto parcheggiate. Uno dei ladri, a bordo di una Focus, ha ingranato la retromarcia e lo ha investito violentemente. E' poi fuggito con il complice e con l'altra auto, una Golf. La polizia ha acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.