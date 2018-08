Francia: inondazioni nel sud, 1 disperso

(ANSA) - PARIGI, 9 AGO - Strade inondate, grandine, due camping e una colonia di vacanze evacuati nonché un turista tedesco disperso: dopo la calura dei giorni scorsi, violenti temporali si stanno abbattendo sulla Francia, in particolare, nel sud del Paese. Tra le zone più colpite, il dipartimento del Gard, sorpreso dalle inondazioni. Un settantenne tedesco che accompagnava un gruppo di cinque giovani connazionali è attualmente disperso e attivamente ricercato. Il gruppo era in una colonia di vacanze a Saint-Julien de Peyrolas e, secondo Bfm-Tv, era a bordo di un caravan travolto dalle acque. I cinque ragazzi sono tutti sani e salvi ma dell'accompagnatore al momento non si hanno notizie, precisa l'emittente. In totale, 67 vigili del fuoco, quattro elicotteri e 120 gendarmi sono mobilitati in tutta la zona del Gard. Livelli di piogge eccezionali anche sulla cittadina di Aubagne con alcuni negozi inondati dalle acque. Nei dipartimenti di Drome e Ardeche 10.800 case sono rimaste senza corrente. Anche lì camping evacuati e auto ribaltate.