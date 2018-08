El Salvador: ex presidente patteggia

(ANSA) - SAN SALVADOR, 8 AGO - La Procura generale della Repubblica di El Salvador ha manifestato ieri parere favorevole allo svolgimento di un processo con rito abbreviato per l'ex presidente Antonio Saca che, insieme ad altri imputati, ha ammesso di avere sottratto alle casse dello Stato 301 milioni di dollari. In questo modo Saca otterrà una riduzione della condanna. Lo riferisce il portale ElSalvador.com.

Tenendo conto dei recenti sviluppi, la pubblica accusa ha chiesto per Saca, arrestato il 30 ottobre 2016 mentre partecipava alla festa di nozze di uno dei suoi figli, una condanna a dieci anni di carcere, invece dei 30 che stava rischiando in un processo normale, oltre alla restituzione di una parte da definire del maltolto.

La confessione extragiudiziaria resa dall'ex capo dello Stato e da altri imputati, sarà letta nella prima udienza del processo, la cui data sarà annunciata entro breve.