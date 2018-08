Dl ministeri: via libera Camera, è legge

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - E' legge il decreto per il riordino delle attribuzioni dei ministeri dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, delle Politiche agricole alimentari e forestali e dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. Dopo il via libera del Senato, il testo è stato approvato senza modifiche dalla Camera con 269 sì, 144 no e 25 astenuti, ed è dunque stato convertito in legge.