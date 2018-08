Sisma Indonesia: Onu,sosterremo soccorsi

(ANSA) - NEW YORK, 6 AGO - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "è rattristato per la devastante perdita di vite umane, lesioni e danni causati dal terremoto di ieri in Indonesia". Lo ha fatto sapere in una nota il portavoce del Palazzo di Vetro. Guterres "estende le sue condoglianze alle famiglie delle vittime", sottolineando che le Nazioni Unite "sono pronte a sostenere gli sforzi per i soccorsi, se necessario".