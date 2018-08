Orfini, M5S più ipocriti dei leghisti

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - "I grillini in Aula bocciano i nostri emendamenti che su cessioni motovedette alla #Libia chiedono come condizione il rispetto dei diritti umani in quel paese.

Ancora una volta dimostrano di essere esattamente come i leghisti. Anzi no, una differenza c'è: sono più ipocriti". Lo scrive su Twitter il presidente del Pd, Matteo Orfini.