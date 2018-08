Musei: Franceschini, Bonisoli ci ripensi

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - "Ieri la #domenicalmuseo un'altra grande festa di popolo. Per i cittadini, i viaggiatori, le famiglie che una volta al mese possono entrare gratis in un museo. Sono già 25.000 le firme su questa petizione al Ministro perché ci ripensi. Firmate!". Così Dario Franceschini, ex ministro della Cultura, nel promuovere la petizione di change.org per non abolire le domeniche gratuite al museo che ha già raggiunto oltre 25mila firme.